04 de outubro de 2025 às 14:16Associated Press

Manifestantes reúnem-se junto ao edifício da ICE em Portland à espera das tropas federais

Cidadãos reuniram-se num protesto cauteloso, antecipando a chegada de tropas federais enviadas pelo governo Trump para reforçar a segurança. A cidade prepara-se para confrontos entre o poder local e a intervenção federal.

