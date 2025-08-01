Sábado – Pense por si

01 de agosto de 2025 às 22:27

Manifestantes protestam em São Paulo contra as novas tarifas americanas sobre produtos brasileiros

Centenas de manifestantes juntaram-se, esta sexta-feira, em frente ao consulado americano em São Paulo, no Brasil, para protestar contra as novas tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, que entram em vigor a partir de 7 de agosto.

