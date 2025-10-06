Sábado – Pense por si

06 de outubro de 2025 às 12:09

Manifestantes protestam em frente às instalações do ICE em Portland

Várias pessoas reuniram-se em protesto em frente às Instalações do ICE ( Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) em Portland, no estado norte-americano do Oregon, este domingo à noite, depois de um juiz federal ter impedido temporariamente que o governo Trump enviasse unidades da Guarda Nacional para este estado.

