09 de novembro de 2025 às 11:47

Manifestantes em Telavive mantêm pressão para que os restantes reféns israelitas mortos sejam devolvidos de Gaza

Faltam devolver cinco corpos de reféns, que se encontram em Gaza desde outubro de 2023.

