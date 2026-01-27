Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026 às 11:41

Manifestante apitam e batem tachos em frente a hotel onde estará hospedado comandante da Patrulha de Fronteiras dos EUA

Dezenas de pessoas reuniram-se, na segunda-feira à noite, num protesto ruidoso em frente ao hotel onde acreditam que esteja hospedado o comandante-geral da Patrulha da Fronteiras, Gregory Bovino, em Maple Grove, no estado norte-americano do Minnesota. Bovino deverá deixar a cidade de Minneapolis, palco de várias operações de imigração e protestos, esta terça-feira.

