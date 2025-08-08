Sábado – Pense por si

Vídeos
08 de agosto de 2025 às 16:32

Mais de mil patos de borracha lançados no rio de Chicago para angariar mais de 550 mil euros

Mais de mil patos de borracha foram lançados da ponte Columbus Drive Bridge, mergulhando no rio Chicago para dar início à 20ª edição anual do Chicago Ducky Derby nesta quinta-feira.

