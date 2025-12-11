Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de dezembro de 2025 às 10:22

Mais de 60 voos cancelados no Aeroporto de Lisboa devido à greve geral

No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pelas 8h30 desta quinta-feira já eram mais de 60 os voos cancelados, segundo o que era apresentado nos painéis de informação do aeroporto.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)