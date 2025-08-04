Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de agosto de 2025 às 19:04

Macacos ajudam veteranos de guerra a ultrapassar stress pós-traumático

Há um santuário de macacos no estado norte-americano do Mississippi que ajuda militares reformados que têm transtorno de stress pós-traumático “mais do que qualquer medicamento”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h