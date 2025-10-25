Sábado – Pense por si

25 de outubro de 2025

Macaco que estava criticamente em perigo de extinção regista recuperação populacional promissora

Investigadores observaram um aumento significativo no número de exemplares de uma espécie de primata que estava classificada como criticamente em perigo de extinção. O estudo aponta para melhorias no habitat e medidas de conservação que terão favorecido a recuperação.

