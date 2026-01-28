Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 08:32

Luís Pedro Sousa: "Fernando Mamede fez sonhar os portugueses"

Luís Pedro Sousa, chefe de redação de Record, destaca importância de Fernando Mamede para o desporto português. O antigo atleta morreu esta terça-feira aos 74 anos.

