Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de outubro de 2025 às 23:02Now

"Luís Montenegro já foi a eleições com o caso da Spinumviva às costas e vai tentar escapar-se com esse argumento", considera Maria Henrique Espada

No NOW, o grande repórter Carlos Rodrigues Lima e a Diretora Executiva da revista Sábado falaram sobre os detalhes da investigação feita pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Polícia Judiciária à empresa familiar do primeiro-ministro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)