04 de outubro de 2025 às 17:42

Luís Montenegro garante que Governo não participou em "nenhum ato que pudesse ser entendido como uma venda de armamento a Israel"

Montenegro vincou ainda que a escala de três aeronaves F-35 que foram vendidas pelos Estados Unidos a Israel em território português, sem conhecimento prévio do ministro dos Negócios Estrangeiros, é um assunto que já foi "clarificado".

