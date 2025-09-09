Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de setembro de 2025 às 16:43

Luís Montenegro encontra-se com presidente chinês em Pequim

O primeiro-ministro reuniu-se com o presidente da China, Xi Jinping, esta terça-feira. Esta foi a primeira visita oficial de Montenegro a Pequim e marca o 20.º aniversário da parceria estratégica entre os dois países.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30