09 de março de 2026 às 09:56

Luís Montenegro chega à Assembleia da República

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, chegou pelas 09h20 à Assembleia da República para a tomada de posse de António José Seguro. Luís Montenegro chegou de mãos dadas com a mulher.

