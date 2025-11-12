Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 12:25

Luciano Gonçalves: «Jamais iremos buscar árbitros ao estrangeiro por incompetência dos nossos»

O presidente do Conselho de Arbitragem recusou liminarmente recorrer a árbitros de outros países para ajuizar jogos em Portugal. Numa conferência de imprensa de balanço das 10 primeiras jornadas do campeonato, Luciano Gonçalves garantiu que os árbitros portugueses estão "preparados e focados" e que querem "trabalhar todos os dias para serem melhores".

