A carregar o vídeo ...

No último minuto do jogo entre Tottenham e Ajax, o avançado brasileiro rematou para o fundo das redes e deu a passagem à final da Liga dos Campeões aos ingleses. Na zona mista de imprensa, jornalistas brasileiros mostraram um vídeo a Lucas do seu golo com narração em português e este não se conteve.

11:16

Lucas Moura chorou quando ouviu o relato do golo decisivo em português Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.