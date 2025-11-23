Sábado – Pense por si

Lisboa dá início à época festiva com a cerimónia de iluminação das luzes de Natal

Na Praça do Comércio, em Lisboa, realizou-se a cerimónia de acendimento das luzes de Natal, que marca o arranque oficial das festividades. O momento contou com uma árvore de 30 metros, fogo de artifício e espetáculo musical, reunindo centenas de pessoas para celebrar o espírito da época.

