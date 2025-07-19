Sábado – Pense por si

19 de julho de 2025 às 17:25

Líder militar de Myanmar participa em evento nacional pela primeira vez em cinco anos

O general Min Aung Hlaing participou num evento comemorativo anual pela primeira vez em cinco anos, neste sábado, numa altura em que o país se aproxima de eleições.

