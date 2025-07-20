Sábado – Pense por si

20 de julho de 2025 às 14:16

Líder do maior partido islamista do Bangladesh desmaia duas vezes durante comício

Shafiqur Rahman, chefe do partido islamista Jamaat-e-Islami, desmaiou duas vezes enquanto se dirigia a centenas de milhares de apoiantes na capital, Daca, neste sábado.

