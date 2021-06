19:40

Leões marinhos fogem de "baleias assassinas" e refugiam-se na costa do Chile

As praias da cidade de Tome, no Chile, foram invadidas por cerca de 300 leões marinhos. Em causa, dizem as autoridades locais, deverá estar a ameaça provocada pelas orcas, conhecidas por "baleias assassinas". Estes animais são os principais predadores dos leões marinhos.