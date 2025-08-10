Sábado – Pense por si

10 de agosto de 2025 às 12:02Associated Press

Leões em clima de brincadeira celebram o Dia Mundial deste animal em Londres

Em Londres, o Zoológico de ZSL comemora o World Lion Day com os leões asiáticos num espírito bem-disposto, explorando brinquedos e divertindo-se na sua ala “Land of the Lions”.

