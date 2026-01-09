Sábado – Pense por si

09 de janeiro de 2026 às 15:17

Leitão Amaro responde ao PS: "Os portugueses sabem que é este Governo que está a fazer"

Após José Luís Carneiro ter exigido um pedido de desculpas do primeiro-ministro, o ministro da Presidência assegurou que o reforço de ambulâncias anunciado no Parlamento é uma medida do Executivo.

