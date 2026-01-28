Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 16:04

Leitão Amaro envia condolências às famílias de vítimas mortais da depressão Kristin

O governante lembrou que “o trabalho de recuperação é um trabalho que, [...] como já sucedeu no passado, incluindo na reposição do fornecimento de energia elétrica, demorará tempo”.

