16 de agosto de 2025 às 15:11

Ladrões roubam joalharia avaliada em 1,7 milhões de euros em apenas dois minutos nos EUA

Relógios de luxo, ouro e outras peças foram roubadas, na sexta-feira, pelas 12h00, num assalto a uma joalharia do estado norte-americano de Seattle, que durou apenas dois minutos.

