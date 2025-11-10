Sábado – Pense por si

10 de novembro de 2025 às 17:29

Ladrão tenta esconder-se em sótão e acaba por cair em cima de equipa da SWAT

Um homem suspeito de roubar uma carrinha no estado norte-americano do Louisiana tentou fugir quando viu a polícia. Devido ao extenso registo criminal, a SWAT foi acionada. O homem esteve escondido durante várias horas, mas o teto cedeu e acabou por cair na sala onde estavam os elementos desta força especial.

