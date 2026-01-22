Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de janeiro de 2026 às 14:36

Kremlin confirma encontro dos enviados especiais dos Estados Unidos com Putin em Moscovo

Segundo Dmitry Peskov, “a conversa continuará sobre o tema da resolução do conflito ucraniano e outros tópicos relacionados”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana