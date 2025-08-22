Sábado – Pense por si

Vídeos
22 de agosto de 2025 às 12:56

Kim Jong-un homenageia soldados norte-coreanos que combateram na Ucrânia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, realizou uma cerimónia na capital, Pyongyang, para conceder honras de Estado aos soldados que regressaram da guerra da Ucrânia e para homenagear os que caíram em combate.

