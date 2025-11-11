Sábado – Pense por si

11 de novembro de 2025 às 19:21

Kate Middleton deposita coroa de flores em memorial durante celebrações do Dia da Memória

A princesa de Gales, Kate Middleton, depositou, esta terça-feira, uma coroa de flores no National Memorial Arboretum, em Staffordshire, Inglaterra, durante as celebrações do Dia da Memória, que assinala o fim da Primeira Guerra Mundial.

