O Presidente do Sporting teve de ser escoltado pela polícia para fora do Pavilhão João Rocha depois do jogo de futsal.

16:32

Juventude Leonina invade bancada e exige demissão de Varandas











