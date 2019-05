A carregar o vídeo ...

Anri Egutidze era este sábado um dos candidatos à conquista (81 kg) do Grand Slam de Baku, mas uma distração deitou tudo a perder. O judoca português do Sporting entrou nos tatamis frente ao sueco Robin Pacek levando o telemóvel dentro do quimono, mas passados 13 segundos o aparelho caiu e foi desclassificado pelo árbitro no seu primeiro combate.

Judoca português desqualificado após deixar telemóvel cair do quimono











