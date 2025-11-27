Sábado – Pense por si

27 de novembro de 2025 às 13:30

JPP acusa Governo de tratar regiões autónomas como "nota de rodapé" e "apêndice incómodo"

Filipe Sousa, deputado único do partido Juntos Pelo Povo (JPP), afirmou na votação do OE2026 que o Governo trata as regiões autónomas como "nota de rodapé", bem como um "apêndice incómodo no corpo do Estado, que só serve para preencher espaço nos documentos oficiais".

