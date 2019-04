A carregar o vídeo ...

O discurso do secretário-geral do PS, António Costa, no 46.º aniversário do seu partido, foi hoje interrompido pela inesperada intervenção de um grupo de jovens que protesta contra o novo aeroporto no Montijo.

Jovens interrompem discurso de Costa no aniversário do PS











