Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de novembro de 2025 às 16:26

Jovem queria “ver as vistas” e fica pendurado em guindaste durante sete horas em Jerusalém

Um adolescente de 15 anos foi resgatado, na manhã de segunda-feira, depois de ficar pendurado num guindaste a uma altura equivalente a 36 pisos, em Jerusalém. O jovem afirmou que tinha subido à estrutura por volta da meia-noite porque queria “ver as vistas”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana