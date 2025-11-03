Sábado – Pense por si

03 de novembro de 2025 às 18:30

Jovem escapa por pouco de ser atingido por um comboio de alta velocidade no Reino Unido

Imagens de videovigilância mostram o momento em que um jovem salta para trás no último segundo antes de um comboio passar a cerca de 160 km/h, numa passagem de nível perto de uma estação em Norfolk, no Reino Unido.

