02 de setembro de 2025 às 18:46

"José Sócrates voltou ao ataque": balanço da 6.ª sessão de julgamento da Operação Marquês

Carlos Rodrigues Lima destaca a postura do antigo primeiro-ministro, que continua a insultar a acusação do Ministério Público.

