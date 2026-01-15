Sábado – Pense por si

15 de janeiro de 2026 às 07:43

José Mourinho depois da derrota no Dragão: "Desistir? Nunca!"

O Benfica perdeu esta quarta-feira com o FC Porto, por 1-0, no Estádio do Dragão, e foi eliminado da Taça de Portugal. O treinador José Mourinho recusa-se a atirar a toalha ao chão.

