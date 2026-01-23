Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de janeiro de 2026 às 19:30

José Miguel Júdice apoia António José Seguro na segunda volta

O mandatário da candidatura de Cotrim de Figueiredo explicou que se Cotrim não tivesse sido candidato, teria votado na primeira volta em Seguro”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)