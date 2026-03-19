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19 de março de 2026 às 11:08

Imagens de satélite mostram destruição em base aérea nos Emirados Árabes Unidos

A base aérea de Al Dhafra, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, foi atingida por mísseis iranianos a 15 de março. Esta é a maior base aérea do país e costuma abrigar cerca de 2 mil soldados americanos.

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