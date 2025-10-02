Sábado – Pense por si

02 de outubro de 2025 às 21:51

José Luís Carneiro destaca “avanço significativo” do PS nas sondagens das autárquicas em Lisboa

José Luís Carneiro realçou que os eleitores e os indecisos vão “fazer as suas escolhas até ao dia 12 de outubro” e que as sondagens são “retratos do momento”.

