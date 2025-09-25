Sábado – Pense por si

25 de setembro de 2025 às 08:24

José Luís Carneiro acusa Governo de ter faltado à palavra na Saúde e na Educação

Primeiro-ministro acusou José Luís Carneiro de ter parado no tempo e considerou que ficaria bem ao PS assumir "o erro das políticas que protagonizou ou apoiou".

