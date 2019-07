A carregar o vídeo ...

Azadar Hussain, do canal GTV, estava a cobrir as recentes inundações em Kot Chatta, centro do Paquistão, quando resolveu demonstrar o quão difícil estavam a ser os dias da população local. O seu esforço colheu muitos elogios nas redes sociais. "Nível máximo de jornalismo", escreveram alguns internautas.

13:16

Jornalista submerso até ao pescoço para demonstrar consequências de inundações











