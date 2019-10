A carregar o vídeo ...

Treinador português diz que o futebol tem hoje "uma componente técnico-tática" importante e que "poucos percebem isso". Antigo jogador e atual treinador do CSA desvalorizou o trabalho de JJ no Flamengo, defendendo que desempenho do português é facilitado pela qualidade dos jogadores e pela estrutura profissional do clube.

16:25

Jorge Jesus elucida Argel: "Ninguém conseguia pôr o ovo em pé até Cristovão Colombo" Partilhar











