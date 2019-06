A carregar o vídeo ...

O Flamengo publicou a primeira entrevista com Jorge Jesus. O treinador explica o que o levou a aceitar o convite, que não foram "as questões financeiras mas sim por paixão". JJ fala também dos jogadores que treinou em Portugal e que têm grande projeção mundial, das "ideias" que quer passar no clube brasileiro e até confessou que desconhecia uma "curiosidade bonita" em torno de Cândido de Oliveira.

Jorge Jesus apresenta-se aos adeptos do Flamengo em entrevista











