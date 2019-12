A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus recebeu das mãos de Mário Zagallo o prémio de melhor treinador desta edição do Brasileirão, um momento que comoveu os adeptos. Recorde-se que o antigo jogador e treinador já havia elogiado o trabalho do treinador português à frente do Flamengo.

Jorge Jesus ajudou Zagallo a subir ao palco, deu-lhe dois beijos e emocionou as redes sociais











