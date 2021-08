11:13

Jogos Olímpicos do Japão terminaram. E como seria se fossem no Espaço?

Os Jogos Olímpicos terminaram no domingo, mas na Estação Espacial, os astronautas e cosmonautas não quiseram deixar este momento do ano em claro. Divididos em duas equipas - Soyuz e Dragon - os atletas competiram com gravidade zero em categorias como "Flutuação sincronizada" ou "Andebol sem bola".