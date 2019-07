A carregar o vídeo ...

O Benfica abriu as portas do centro de treinos do Seixal este sábado aos sócios e três mil responderam à chamada. E foi ao som de muitos aplausos que os campeões nacionais subiram ao relvado... nas bancadas já se pediu "rumo ao 38".

12:42

Jogadores do Benfica subiram ao relvado no Seixal ao som de muitos aplausos Partilhar











