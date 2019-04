A carregar o vídeo ...

Ignazio Babagallo, de 54 anos, quis acabar a sua carreira com um momento memorável: para sair em grande, nos campeonatos distritais da zona da Sicília, em Itália, fingiu estar a ser raptado no meio do encontro entre o Città di Viagrande e o Play Shop Nebrodi, com três homens armados a empurrarem-no para um helicóptero que aterrou no meio do campo. A brincadeira saiu-lhe cara: foi suspenso até dia 30 de junho.

12:33

Jogador italiano encena próprio rapto a meio de um jogo Partilhar











