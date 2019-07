A carregar o vídeo ...

O antigo jogador do Benfica impressionou com a sua precisão durante um exercício de habilidades realizado à margem do jogo All Star Game da Major League Soccer, deixando até Wayne Rooney impressionado. No final, ainda assim, acabou por ser Nani a brilhar, com os pontos da vitória para a sua equipa.

12:31

João Félix arrasou no "bola na barra" e até Rooney ficou impressionado











