Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de novembro de 2025 às 17:52

João Diogo Manteigas e as declarações de João Félix: "Está na vida dele, acabou para o Benfica"

Antigo candidato diz que Rui Costa esteve "bem" na resposta que deu ao jogador do Al Nassr.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h