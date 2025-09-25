Sábado – Pense por si

25 de setembro de 2025 às 08:35

João Cotrim Figueiredo diz que é preciso "despertar" Portugal "da sonolência"

Em entrevista ao NOW, o candidato a Belém defendeu que é "muito mais importante para um português" optar por um candidato a Belém que esteja disponível para "discutir o futuro".

